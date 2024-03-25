Майами. Калинина и Ястремская одержали победу в первом круге

Украинские теннисистки успешно стартовали на турнире WTA 1000 в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США) 6:2, 7:6(4)

Украинские теннисистки успешно провели первый совместный матч. Отметим, что две недели назад Калинина и Ястремская были заявлены в Индиан-Уэллс, однако Даяна была вынуждена сняться с турнира в обоих разрядах из-за боли в животе.

Их сегодняшние соперницы в этом году также начали совместные выступления и сыграли пять турниров. В феврале американки дошли до финала в Дохе (WTA 1000).

Во втором круге Калинина и Ястремская встретятся с дуэтом Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 4).

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