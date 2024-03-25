Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч

Надеемся, что все голы оставил против Израиля

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Альберт Гудмундссон играл против молодежной сборной Украины, играл вместе с Александром Зинченко, играет с Русланом Малиновским. Состоит в агентстве, в котором совсем недавно работал Иван Пироженко, а ныне работает Александр Яковенко. Впрочем, во вторник Альберта ожидает главная встреча с украинцами в своей жизни.

Четыре поколения

Если семья Эйдура Гудьонсена с его отцом, братом и детьми в качестве профессиональных футболистов кажется солью исландской футбольной земли, то семья Гудмундссона еще "соленее". Его прадед, дед, отец и мать играли за сборную Исландии и забивали за нее. Четыре поколения.

Прадед, также Альберт Гудмундссон, был первым исландским профессиональным футболистом. Вторым легионером в истории лондонского "Арсенала". До этого играл в "Рейнджерс", после — в "Милане" (правда, во всех трех — мало и неудачно), затем стал главой Федерации Футбола Исландии, послом во Франции, министром торговли, финансов и кандидатом в президенты страны.

Дед, Инге Бьорн Альбертссон (в Исландии фамилии дают по имени отца) долго был лучшим бомбардиром в истории исландской лиги, ныне второй. Отец, Гудмундур Бенедиктссон, больше, чем футболист, прославился как комментатор. Не эксперт, а именно главный, ведущий трансляцию. Он будет комментировать и матч против Украины. Мать Кристбьорг играла за сборную.

В сущности, Альберт-младший долго считался слабейшим в футболе из своей семьи. В первых 34-ех матчах за сборную он забил лишь шесть мячей, из них лишь два в официальных матчах — против Лихтенштейна. В клубах провел блестящие сезоны во вторых дивизионах с ПСВ и "Дженоа", но в первых с обоими и АЗ не показывал ничего особенного, а то и проваливался.

В сезоне 2016/17 он забил 18 мячей во Втором дивизионе, играя за молодежную команду ПСВ. Туда же был на полгода сослан Зинченко после неудач в первой команде. Связка ассист Зинченко-гол Гудмундссона тогда сработала шесть раз, в том числе в матче против дубля "Аякса". Но оттуда оба пошли совершенно разными путями, в разных направлениях.

Свой путь Альберт избрал сам. Он также мог оказаться в "Арсенале", за который болеет. Но после успешных тренировок с ним и с "Ливерпулем" в 16-летнем возрасте решил подписать контракт с "Херенвееном", желая поскорее заиграть во взрослой команде. Потому и ушел из ПСВ в АЗ и также из-за желания постоянно играть остался в "Дженоа", когда вылетела в Серию Б.

Ему даже пришлось выбирать между футболом и баскетболом, ведь играл в академиях в оба вида спорта и в последнем — даже за сборную U-15. И его кумиром в баскетболе был Аллен Айверсон. Яркий мегаталантливый индивидуалист, эгоист, антикомандный игрок с проблемами и за пределами поля. Таким же был и сам Альберт.

Его считали большим талантом, но довольно быстро начали обвинять в лени, статичности, эгоизме, нежелании выходить на замену. Он казался плеймейкером, "десяткой" из прошлого, желающим получить мяч на ногу и творить, а не бегать, не бороться и не искать командную игру. Его тренер в АЗ также обвинял его в постоянных конфликтах в команде.

Предыдущий тренер сборной Арнар Видарссон также постоянно критиковал его по тем же причинам. Настолько, что разозлил его отца-комментатора, заявившего, что он на месте своего сына уже заявил бы, что ноги его не будет в сборной, пока там Видарссон. И такие слова пошли во вред Альберту, опустив его репутацию еще ниже.

Еще ниже репутацию Альберта опустили сливы в соцсети секретов сборной — таблицы с данными тестов игроков на скорость и выносливость. Ну и совсем низко — обвинения против него в сексуальных домогательствах. Он не единственный с такими в сборной в последние годы, но от выходца из такой семьи ожидали совсем иного.

В сущности, правила запрещают вызывать в сборную игроков с такими открытыми делами. Ему повезло, что во время объявления состава на мартовские матчи дело было закрыто. Правда, затем апелляция вновь открыла его и, если не будет отвергнута судом до июня, Альберт не поедет на Евро. Если выведет свою сборную туда.

"Десятка" в атаке из глубины

В нынешнем сезоне, в 26 лет, он наконец-то начал выступать на взрослом уровне в Высшем дивизионе так, как от него ожидали давно. Можно понять, почему называет решение остаться в "Дженоа" лучшим в своей карьере. Он попал под начало Альберто Джилардино, и молодой тренер и бывший форвард изменил игру подопечного.

"Я позволил ему раскрыться, предоставив свободу действий. Теперь он находит свободное пространство, находит дриблинг один-в-один, находит движение мяча на скорости и своевременные удары. Он стал более чистым и конкретным в последнем пасе и ударе, поскольку играет ближе к воротам соперника", — объяснил Джилардино.

"Мои дед и прадед были полузащитниками, отец — "десяткой", а мать — форвардом. Я же соединяю все эти качества и потому играю разнообразно. Но прежде всего я считаю себя "десяткой". Хотя мой тренер был форвардом и очень помог мне приспособиться к этой позиции. Он требует от меня постоянно бить по воротам".

Юркий игрок с ростом 1.77 метра играл вингера (например, в дубле ПСВ), "десятки", но именно на позиции второго, оттянутого форварда нашел себя. Хотя в штрафную площадку соперника вроде бы заходит редко, ведь средняя дистанция его ударов по воротам в Серии А в этом сезоне даже дальше, чем была в карьере ранее — 20.5 метров. Зато бьет аккуратнее.

В нынешнем сезоне он забил десять мячей в лиге и два — в Кубке. Таким образом, став первым игроком "Дженоа" после Диего Милито, забившим в лиге двузначное число более, чем в двух сезонах подряд. Из них восемь — не с пенальти. На 4.2 мяча больше не с пенальти, чем его xG (8-3.8). Больше трети его ударов попадают в створ, причём это проценты и всей карьеры.

Но он не только бьёт. Он первый в Серии А по пасам под удары — 2.4 за матч, по созданным ударам различными действиями второй, по созданным ударам со стандартных положений — первый с большим отрывом. Не случайно отобрал право исполнять штрафные и угловые у Малиновского, известного специалиста по ним. Исландец также первый по числу "кроссов" с флангов.

Альберт второй по дриблингу в лиге среди игроков центральной оси. Один из лучших в лигах Топ-5 по передачам вперёд, проходам с мячом вперёд. При этом один из лучших среди форвардов в лигах Топ-5 по перехватам мяча.

То есть он перехватывает мяч, очень быстро и эффективно продвигает его вперёд либо сам, либо пасом, и в нужный момент либо отдаёт своевременную передачу (три ассиста), либо элегантно пробивает по воротам. А также отлично подаёт и пробивает штрафные и угловые.

Настоящая "десятка", расположенная на позиции форварда, но играющая из глубины. С такой разнообразной игрой остановить его крайне сложно.

Эстетическое удовольствие от его игры превратило его в одного из любимых игроков в Серии А в нынешнем сезоне. В Италии скучали по классическим элегантным "десяткам", и потому исландец вызывает столько энтузиазма.

Правда, останавливают его в лиге сейчас на голе и ассисте за два месяца. Возможно, из-за сорвавшегося трансфера в "Фиорентину", предлагавшую зимой 22 миллиона евро. "Дженоа", купившая его за 1.5 миллиона, хотела 30. Джилардино признал, что тогда оставлял игрока в покое и облегчённо выдохнул, когда сделка сорвалась. Назвал его зимним приобретением.

В марте же тренеру пришлось оправдывать форму игрока логичным падением физической формы и требовать от других своих подопечных искать его на поле. Еще и признавать, что ему тяжело против персональной опеки. Но тренер также заявил, что и "нормальные" моменты Гудмундссона могут стать решающими.

В принципе, Малиновского брали на его позицию, для конкуренции и ротации. Но Альберт так силен, что Руслану пришлось искать другое место, в глубине поля. А затем и усадить в запас. Кстати, уход украинца в запас почти совпал с кризисом исландца. Вместе на поле, двигаясь на нескольких позициях и путая соперников, они создавали красивые комбинации.

Вспышка или звезда?

Вышел из кризиса Альберт в сборной. Где также играет оттянутого форварда. Он положил идеальный штрафной и по силе и по месту в ворота Израиля, отыгравшись с 0:1. А после 80-ой минуты, когда соперник играл вдесятером и бросил все силы в атаку, Альберт прорвался из центрального круга к вратарю соперника и забил. Также добил после его сейва в другой контратаке.

То есть он оформил хет-трик, и даже с двумя голами из пределов штрафной.

"Альберт показал, какой он замечательный игрок, " — заявил капитан исландцев Йоханн Берг Гудмундссон. "Сейчас он играет в лучший футбол в своей карьере. Нам нужны такие игроки, способные выигрывать матчи в одиночку. Он очень добавил в опыте и уверенности, а также начал много помогать нам в прессинге и в обороне. Мы всегда говорим в сборной о важности работы без мяча".

"Он замечательный игрок и показывал это много раз", — говорит Арнор Ингви Траустасон. "Он не удивил никого из нас". Согласен и Арнор Сигурдссон. "Мы все знаем, на что он способен, и в его день он может делать такие вещи". Гудмундур Торарирссон: "Он — сумасшедший игрок. Замечательно, что он вернулся. У него столько качества, столько футбола!".

Ну а главный тренер Оге Харейде и на протяжении девяти месяцев отсутствия говорил, что ждет его и жалеет, что он не в сборной. Чем вызывал яростную реакцию адвоката истицы и женских организаций. "Ему было важно знать, что он сможет сыграть в любой момент. Я всегда был с ним на связи и не хотел потерять его, поддерживал в нем мотивацию".

Летом за него поведут борьбу "Ювентус" и "Интер", "Рома", "Милан", команды из Англии также следят. Но до этого он хочет сыграть на Евро. Если суд позволит. В 2018-ом году он успел отыграть пять минут на Чемпионате Мира, но вести команду за собой на крупном турнире в качестве лидера, звезды — совсем другое.

Способен ли Альберт вести? Качество у него, несомненно, есть. Но он всегда был игроком настроения. И обычно — без настроения. Игроком вспышек, не постоянства. После одного хет-трика из грязи его вознесли в князи. Не возгордится ли? Сборная Украины надеется, что да.

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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