«Тампа» победила «Анахайм» в овертайме, Кучеров прервал 13-матчевую результативную серию

Никита Кучеров (слева) и Густав Линдстрем. Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забили Росс Джонстон и Павел Минтюков, у гостей отличились Энтони Даклер и Люк Гленденинг.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою длительную результативную серию. Россиянин набирал минимум одно очко в 13 предыдущих матчах своей команды. При этом Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2023/24, у него 123 (41+82) очка в 70 матчах.

«Тампа-Бэй» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче.

«Анахайм» идет на 14-й строчке «Запада» с 52 очками в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джонстон — 1 (Сильферберг, Майерс), 13:49 — 1:0. Дюклер — 21 (Пербикс), 27:50 — 1:1. Гленденинг — 10 (Уотсон, Жанно), 37:00 — 1:2. Минтюков — 4 (Джонс, Лисон), 42:36 — 2:2. Чирелли — 16 (Хагель), 60:59 — 2:3.

Вратари: Достал — Йоханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (8+12+12+0) — 28 (5+11+10+2).

Наши: Минтюков (21.39/5/0) — Кучеров (22.23/5/0).

25 марта. Анахайм. Honda Center.

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