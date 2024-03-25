Бавария планирует подписать игрока Челси, играющего в аренде по Боруссии Дортмунд

Арендованный в Челси защитник дортмундской Боруссии Иан Матсен попал в сферу интересов Баварии.

Об этом сообщает Sports Zone. ;

По информации источника, мюнхенский клуб уже сконтактировал с представителями футболиста. Отмечается, что главный вариант Баварии для усиления позиции левого защитника — это Тео Эрнандес из Милана, но «рекордмейстер» хочет иметь план Б, поэтому уже сейчас начал переговоры с Матсеном. Кроме Баварии, по Матсену также следит Ньюкасл. Напомним, что перед тем, как отдать Иана в аренду Боруссии, Челси прописал в контракте 20-летнего защитника клаусула 40 миллионов евро.

champion.com.ua