Индиан-Уэллс. Даяна Ястремская против Иги Швёнтек в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет за выход в четвёртый круг на турнире WTA 1000 в США. Матч против польки Иги Швёнтек пройдет первым запуском на Stadium 1 (начало в 20:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 09/03/2025): 246/177

Призовые за карьеру: $5,070,695



Дата рождения: 31/05/2001 (23 года)

Место рождения: Варшава, Польша

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 22 (2024 – Doha, Indian Wells, Madrid, Rome, Roland Garros; 2023 – Doha, Stuttgart, Roland-Garros, Warsaw, Beijing, WTA Finals; 2022 – Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland Garros, US Open, San Diego; 2021 – Adelaide, Rome; 2020 – Roland Garros)

Высший рейтинг WTA: 1 (04/04/2022) – провела на 1-й строчке рейтинга 125 недель (7-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 09/03/2025): 357/79

Призовые за карьеру: $34,702,052

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H2H: 1-1

2019 | Кубок Билли Джин Кинг | Хард (зал) | Ястремская – 7:6(2), 6:4

2025 | Дубай | WTA 1000 | Хард | Швёнтек – 7:5, 6:0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Юань Юэ (Китай) 6:2, 6:4

R2: Онс Жабер (Тунис, 32) 6:3, 6:1

Ига Швёнтек

R1: BYE

R2: Каролин Гарсия (Франция) 6:2, 6:0

История на турнире

Даяна Ястремская – 2/5 | Ястремская шестой раз играет на турнире в Индиан-Уэллс. Ее лучший результат – второй круг (2021, 2023, 2024).

Ига Швёнтек 19/5 | Швёнтек также шестой раз выступает на BNP Paribas Open. Дважды полька становилась чемпионкой – в 2022 году и предыдущем сезоне.

Выступления на харде (на 09/03/2025):

Даяна Ястремская – 144/111 (12/6 в этом году)

Ига Швёнтек – 202/52 (15/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Игу Швёнтек и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,08. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент – 8,00 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)

Даяна Ястремская – 10/6

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 2/2 | Доха – 1/4, Дубай – R1

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – R1, Линц – Финал

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Ига Швёнтек – 14/4

Grand Slam – 5/1 | Australian Open – 1/2

WTA 1000 – 5/2 | Доха – 1/2, Дубай – 1/4

United Cup – 4/1

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, В, П, В, В

Ига Швёнтек – В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 7/4 | Ястремская проведет третий матч против теннисистки из Польши в этом году – в Дубае она победила Магду Линетт и затем уступила Иге Швёнтек.

Ига Швёнтек – 14/2 | Швёнтек лишь дважды проигрывала в матчах против украинок: в 2019 году Даяне Ястремской (Кубок Билли Джин Кинг) и в 2023 году Элине Свитолиной (Уимблдон). В этом году она во второй раз сыграет против теннисистки из Украины.

• Даяна Ястремская проведет 227-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 111 побед (49%);

• Ига Швёнтек проведет 340-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 275 побед (81%).

• Даяна Ястремская проведет 62-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 27 побед (43,5%);

• Ига Швёнтек проведет 126-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 103 победы (82%).

• Даяна Ястремская 12-й раз сыграет против теннисистки топ-5 и будет бороться за свою четвертую победу в таких играх. Последний раз соперницу из топ-5 она побеждала в 2022 году на турнире в Дубае (Барбора Крейчикова, №3).

Победительница этого матча получит 103 225 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков.

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