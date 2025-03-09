Берни Экклстоун: Я всё-таки думаю, что победит Макс

Берни Экклстоун, экс-глава менеджмента Формулы 1, полагает, что Максу Ферстаппену по силам выиграть пятый титул подряд.

Сезон 2025 года обещает быть захватывающим; ожидается, что соперничество будет на максимально высоком уровне, и спор за главные награды поведут четыре команды, ведь в 2024-м в гонках побеждали семь представителей Red Bull Racing, McLaren, Ferrari и Mercedes.

«Я очень рад, что ситуация в чемпионате складывается вот так, что победить может любой, ведь это неплохо, – поделился Экклстоун в интервью агентству Reuters. – Но я всё-таки думаю, что победит Макс. Нет причин, которые могут ему помешать. Если Ферстаппен получит быструю машину, то, разумеется, никаких сомнений в его способностях быть не может. Если машина позволит, то он со своей задачей справится, это уж точно».

Кубок конструкторов в прошлом году завоевала команда McLaren, но Ферстаппен в четвёртый раз стал чемпионом мира, и Ландо Норрис по итогам сезона проиграл ему довольно много очков. Но на этот раз букмекеры считают фаворитом именно британского гонщика, тем более что на предсезонных тестах команда Red Bull Racing. проехала меньше всех кругов, и могло создаться впечатление, что её дела идут не совсем гладко.

«Разумеется, приходится думать, что будет побеждать McLaren, а мне бы хотелось, чтобы чемпионат выиграла Ferrari, – продолжил Экклстоун, и шансы Шарля Леклера при этом он оценивает выше, чем его нового напарника, Льюиса Хэмилтона. – Шарль давно выступает за эту команду, поэтому они вряд ли захотят его подвести из-за Льюиса.

Я не хочу сказать, что у Льюиса нет шансов, я имею в виду, что в Ferrari не перестанут поддерживать Шарля и заботиться о нём. Они надеются, что Леклер всё сделает, как надо».

Возвращаясь к теме пятого титула Ферстаппена, напомним, что за всю историю Формулы 1 пять титулов подряд удалось выиграть только Михаэлю Шумахеру вместе с Ferrari с период с 2000 по 2004 год. А до этого он дважды, в 1994-м и 1995-м, становился чемпионом мира, выступая за Benetton.

Источник