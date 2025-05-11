Ига Швёнтек – после раннего поражения в Риме: “Очевидно, я что-то делаю не так. Я не могу сейчас играть в свой теннис”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек после поражения от Даниэль Коллинс в матче третьго круга турнира в Риме призналась, что ей непросто справляться с внутренним давлением и негативными эмоциями, а её внимание во время матча оказалось сосредоточено не на борьбе, а на собственных ошибках.



“Это был непростой день, – призналась польская теннисистка. – Очевидно, я что-то делаю не так. Нужно собраться и пересмотреть подход. Команда дала мне несколько советов, и я постараюсь им следовать.

Главное, что я просто не была готова бороться. Мой фокус был не на том. Я зациклилась на ошибках и это моя вина. Я обращала внимание, не на то, что нужно, и постараюсь это изменить”.

Швёнтек не выигрывала титулов с момента победы на Ролан Гаррос в прошлом году. На вопрос об ожиданиях от французского “мэйджора”, где она трижды побеждала, Ига ответила без лишней романтики:

“У меня нет ощущения, что всё должно сложиться только потому, что это Ролан Гаррос. Я не могу сейчас играть в свой теннис. Поэтому просто постараюсь изменить настрой, собраться и работать изо дня в день”.

“Есть ли у вас особое чувство, когда вы приезжаете на Ролан Гаррос?”, – спросили Швёнтек на прощание.

“Не имеет значения, что я чувствую. Каждый год всё по-другому. Это неважно”, – коротко ответила Ига.

Напомним, что не защитив свой титул в Риме, Ига Швёнтек впервые с марта 2022 года покинет топ-3 мирового рейтинга.



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