Баттон: Льюису придётся работать на Ferrari

Чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон в эфире Sky Sport рассуждал об адаптации Льюиса Хэмилтона к Ferrari…

Дженсон Баттон: «Если бы это был тот Льюис, которого мы знали лет семь-восемь назад, отношения с напарником были бы непростыми. Но сейчас он спокоен и уверен в себе. Не думаю, что возникнут проблемы. Уверен, Льюис и Шарль будут отлично работать вместе.

У Шарля свои сильные стороны – он знает команду, говорит на итальянском. Если бы он захотел, он мог бы создать Льюису сложную атмосферу в команде. Вы можете сказать, что это неспортивно, но это часть гонок – Нико Росберг вам это подтвердит. Главное, чтобы за тобой стояла команда – это дает тебе силы и отнимает их у напарника.

Но Льюис давно в нашем спорте, он отлично всё понимает, и я очень, очень жду этой борьбы между напарниками по Ferrari. Это уникальная команда в которой всё посвящено общему результату. В любой другой команде гонщик работает на себя. И команда работает на гонщика. Но в Ferrari все работают на Ferrari. Все дело в том, чтобы Ferrari выигрывала чемпионаты мира.

Для такого гонщика, как Льюис – звезды нашего спорта, это, безусловно, новый путь. И ему придётся работать на Ferrari, чтобы выиграть чемпионат. С нетерпением этого жду. Будет интересно!»

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