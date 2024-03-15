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Футбол

«Люди кричали «Бросай!» Кузнецов и «Каролина» сделали «птичку»

Кузнецов забил гол и был признан первой звездой матча «Каролины»

Евгений Кузнецов забивает гол в матче «Каролина» — «Флорида» (4:0). Фото USA Today Sports Российский центрфорвард «Харрикейнз» впервые забил в новой команде.

Этой ночью в НХЛ наши нападающие забили вратарям-соотечественникам в паре российских противостояний.

В матче «Тампы» и «Рейнджерс» (6:3) Артемий Панарин распечатал Андрея Василевского и продолжил движение к первой в карьере сотне очков в регулярном чемпионате, а Никита Кучеров с шайбой в пустые ворота и 5 (1+4) очками за вечер против Игоря Шестеркина сократил отставание от Нэйтана Маккиннона в гонке бомбардиров.

В игре «Каролины» и «Флориды» (4:0) отличились только россияне из «Харрикейнз». Дмитрий Орлов отметился передачей, Андрей Свечников забил в пустые ворота, а Евгений Кузнецов пробил Сергея Бобровского и провел первый гол в новой команде. Петр Кочетков остался в резерве, вернувшийся в марте после травмы Фредерик Андерсен засушил «Пантерз» с Владимиром Тарасенко и помог «Ураганам» обыграть лидера лиги.

«Очки придут, сейчас победы значат больше»

Кузнецов стремительно дебютировал в «Каролине» после обмена из «Вашингтона» в гостевом матче с «Нью-Джерси» (4:2). Затем за первую неделю в клубе центрфорвард провел три игры на домашней арене в Роли — с «Калгари» (7:2), «Рейнджерс» (0:1) и вот теперь с «Флоридой».

Евгений удивительным образом не открыл счет голам и передачам за «Харрикейнз» в результативном матче против «Флэймз». Нападающий все равно получил внимание от команды и тренерского штаба, в раздевалке его ждали подарки после дебюта на клубной арене — персональная футболка и вантуз в черно-красно-белых цветах «Ураганов». «Сантехник!» — обрадовался Кузнецов еще после первого презента. Так в том числе обыграли слова новичка, что тренеры не собираются делать из него сантехника и хотят видеть самим собой, ждут креативных и неординарных решений, а он постарается ничего не испортить и собирается дополнить игру команды.

Кузнецов оценил теплый прием публики на арене «Каролины». Экс-нападающий «Вашингтона» рад, что теперь играет на правильной стороне этого «ураганного» котла.

«Хорошие эмоции, когда они начали поддерживать меня. Знаете, это одна из тех вещей, которая дает дополнительную энергию. И знаете, эта арена на самом деле не так плоха, как когда ты играешь на другой стороне. Это хорошее место, была важная игра для всех, приятная атмосфера. И моя жена с детьми были здесь, еще нужно поговорить с ними, понравилось или нет, но чувствую, что они наслаждались игрой», — сказал Евгений после матча с «Калгари».

О своей новой команде центрфорвард добавил: «Много хорошего, много нового для меня. Как сказал три дня назад, моя работа — не сделать хуже, прочувствовать и понять правила, понять все и привнести что-то особенное. Чувствую, что пока мы очень хорошо двигаем шайбу. И это как есть, как должно быть, хоккей должен быть в удовольствие. Иногда требуется просто забрасывать шайбу подальше и отрабатывать, но если можно разыграть, стоит это делать, играть в хоккей».

На вопрос об отсутствии набранных очков его тройки с Мартином Нечасом и Стефаном Ноесеном россиянин сначала в своем стиле рассмеялся: «Ах, спрашиваете неправильного парня. Единственное очко, которое меня беспокоит, — это мое очко. Знаете, это как раз одна из тех вещей, про которые говорю: хочу поймать ритм, чувствовать свои ноги, просто делать передачи, розыгрыши, отрабатывать, делать все такие нужные штуки. Знаете, очки придут. Сейчас победы значат больше для меня. Нужно, чтобы у Нечи было пять-шесть моментов, у Носи — несколько моментов, вот о чем беспокоюсь. Так сейчас чувствую, это сейчас для меня значит больше, чем очки».

«Да, знаете, чем больше голов он забьет, тем больше долларов вы получите в конце года. Так что вот ответ», — тоже пошутил нападающий о взаимодействии с Нечасом.

«Люди кричали «Бросай!» Кузнецов и «Каролина» сделали «птичку»

Фото USA Today Sports

«Я почти пустил слезу»

Кузнецов в матчах с «Рейнджерс» и «Флоридой» выходил в одной тройке с Нечасом и другим дебютантом «Каролины», экс-форвардом «Питтсбурга» Джейком Гюнцелем. В игре с «Пантерз» Евгений провел третий гол «Харрикейнз», получил перевод от защитника Джалена Чатфилда и пробил Бобровского. При праздновании центрфорвард показал фирменную «птичку», впервые в форме нового клуба.

«Полагаю, от нашего звена большие ожидания. Мы можем играть и помогать команде побеждать, понимаем это. В паре матчей до этого старались создавать, но знаем, что не так важно, сколько моментов ты генерируешь, нужны голы. И вот у нас есть один и второй», — сказал Кузнецов во втором перерыве о шайбе Нечаса с передач Орлова и Гюнцеля и своем голе.

Евгений добавил: «Просто хочу сказать спасибо болельщикам. Я почти пустил слезу. Знаете, долгое время я имел дело с большими проблемами. И такая поддержка очень важна для меня. Моя жена сегодня здесь, знаю, что дети и родители смотрят. Это все для них».

На вопрос о своей «птичке» россиянин рассмеялся: «Нечасто использую, ведь немного забиваю, обычно это случается раз в пять игр. Постараюсь делать все возможное. Знаете, это феноменально. Проживаю свои лучшие дни, стараюсь идти день за днем, наслаждаюсь этим, стараюсь ухватить все, что возможно».

«Люди кричали «Бросай!» Кузнецов и «Каролина» сделали «птичку»

Фото USA Today Sports

«Давно не испытывал такие чувства»

После победного матча хоккеисты «Каролины» по традиции выстроились в центральном круге и поаплодировали в одном ритме с болельщиками. В финале празднования партнеры поздравили Кузнецова и показали свои версии «птички», отдельно постарались лидеры «Харрикейнз» Джордан Стаал и Брент Бернс. Евгений был признан первой звездой вечера и по этому поводу вернулся на лед.

«Мы плохо сыграли предыдущий матч. Это была очень, очень важная игра, мы уступили сопернику по своему дивизиону. Сегодня была особенная атмосфера. Мы знали, что «Флорида» — серьезная команда, возможно, самый тяжелый соперник в нашей конференции. И мы отдали игре все, что могли», — сказал Кузнецов в интервью на скамейке.

Евгений оценил поддержку арены и команды: «Давно не испытывал такие чувства. Спасибо, ребята, за все, это очень важно. А парни в команде были так дружелюбны, все старались помочь мне. Я просто стараюсь наслаждаться каждым днем и усердно работать».

На вопрос о главном из событий недели россиянин ответил: «Два очка сегодня, очки команды — это главное. Это приоритет для нас, команда превыше всего. Нам не так важно, кто забил и отдал передачу, важно просто добыть победу и готовиться к следующей важной игре».

Позже Кузнецов также вернулся к дебютному голу: «Я хотел отдать пас [Нечасу] на дальнюю штангу. Но услышал, что люди со скамейки кричали: «Бросай! Бросай! Бросай!» Это был хороший пас от Чэти. Знал, что защитник [Оливер Экман-Ларссон] попытается заблокировать бросок, и знал, что сзади никто не подкатится».

«Я понимаю, почему я здесь и почему эта команда [взяла меня]. Не просто для того, чтобы я был забавным парнем и улыбался. От нас требуется играть, набирать очки и забивать, помогать команде. Чувствую, что сегодня тот день, когда было нужно сделать шаг вперед. У меня были три сухие игры, так что это было очень важно. Сегодня получил удовольствие», — резюмировал Евгений.

Теперь «Каролину» ждут три матча на выезде — с «Торонто», «Оттавой» и «Айлендерс». На свою арену «Харрикейнз» вернутся через неделю и примут «Филадельфию», а потом отправятся в Вашингтон. Кузнецов должен встретиться с «Кэпиталз» впервые после обмена в ночь на 23 марта.

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