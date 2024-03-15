«Люди кричали «Бросай!» Кузнецов и «Каролина» сделали «птичку»

Кузнецов забил гол и был признан первой звездой матча «Каролины»

Евгений Кузнецов забивает гол в матче «Каролина» — «Флорида» (4:0). Фото USA Today Sports Российский центрфорвард «Харрикейнз» впервые забил в новой команде.

Этой ночью в НХЛ наши нападающие забили вратарям-соотечественникам в паре российских противостояний.

В матче «Тампы» и «Рейнджерс» (6:3) Артемий Панарин распечатал Андрея Василевского и продолжил движение к первой в карьере сотне очков в регулярном чемпионате, а Никита Кучеров с шайбой в пустые ворота и 5 (1+4) очками за вечер против Игоря Шестеркина сократил отставание от Нэйтана Маккиннона в гонке бомбардиров.

В игре «Каролины» и «Флориды» (4:0) отличились только россияне из «Харрикейнз». Дмитрий Орлов отметился передачей, Андрей Свечников забил в пустые ворота, а Евгений Кузнецов пробил Сергея Бобровского и провел первый гол в новой команде. Петр Кочетков остался в резерве, вернувшийся в марте после травмы Фредерик Андерсен засушил «Пантерз» с Владимиром Тарасенко и помог «Ураганам» обыграть лидера лиги.

«Очки придут, сейчас победы значат больше»

Кузнецов стремительно дебютировал в «Каролине» после обмена из «Вашингтона» в гостевом матче с «Нью-Джерси» (4:2). Затем за первую неделю в клубе центрфорвард провел три игры на домашней арене в Роли — с «Калгари» (7:2), «Рейнджерс» (0:1) и вот теперь с «Флоридой».

Евгений удивительным образом не открыл счет голам и передачам за «Харрикейнз» в результативном матче против «Флэймз». Нападающий все равно получил внимание от команды и тренерского штаба, в раздевалке его ждали подарки после дебюта на клубной арене — персональная футболка и вантуз в черно-красно-белых цветах «Ураганов». «Сантехник!» — обрадовался Кузнецов еще после первого презента. Так в том числе обыграли слова новичка, что тренеры не собираются делать из него сантехника и хотят видеть самим собой, ждут креативных и неординарных решений, а он постарается ничего не испортить и собирается дополнить игру команды.

Кузнецов оценил теплый прием публики на арене «Каролины». Экс-нападающий «Вашингтона» рад, что теперь играет на правильной стороне этого «ураганного» котла.

«Хорошие эмоции, когда они начали поддерживать меня. Знаете, это одна из тех вещей, которая дает дополнительную энергию. И знаете, эта арена на самом деле не так плоха, как когда ты играешь на другой стороне. Это хорошее место, была важная игра для всех, приятная атмосфера. И моя жена с детьми были здесь, еще нужно поговорить с ними, понравилось или нет, но чувствую, что они наслаждались игрой», — сказал Евгений после матча с «Калгари».

О своей новой команде центрфорвард добавил: «Много хорошего, много нового для меня. Как сказал три дня назад, моя работа — не сделать хуже, прочувствовать и понять правила, понять все и привнести что-то особенное. Чувствую, что пока мы очень хорошо двигаем шайбу. И это как есть, как должно быть, хоккей должен быть в удовольствие. Иногда требуется просто забрасывать шайбу подальше и отрабатывать, но если можно разыграть, стоит это делать, играть в хоккей».

На вопрос об отсутствии набранных очков его тройки с Мартином Нечасом и Стефаном Ноесеном россиянин сначала в своем стиле рассмеялся: «Ах, спрашиваете неправильного парня. Единственное очко, которое меня беспокоит, — это мое очко. Знаете, это как раз одна из тех вещей, про которые говорю: хочу поймать ритм, чувствовать свои ноги, просто делать передачи, розыгрыши, отрабатывать, делать все такие нужные штуки. Знаете, очки придут. Сейчас победы значат больше для меня. Нужно, чтобы у Нечи было пять-шесть моментов, у Носи — несколько моментов, вот о чем беспокоюсь. Так сейчас чувствую, это сейчас для меня значит больше, чем очки».

«Да, знаете, чем больше голов он забьет, тем больше долларов вы получите в конце года. Так что вот ответ», — тоже пошутил нападающий о взаимодействии с Нечасом.

Фото USA Today Sports

«Я почти пустил слезу»

Кузнецов в матчах с «Рейнджерс» и «Флоридой» выходил в одной тройке с Нечасом и другим дебютантом «Каролины», экс-форвардом «Питтсбурга» Джейком Гюнцелем. В игре с «Пантерз» Евгений провел третий гол «Харрикейнз», получил перевод от защитника Джалена Чатфилда и пробил Бобровского. При праздновании центрфорвард показал фирменную «птичку», впервые в форме нового клуба.

«Полагаю, от нашего звена большие ожидания. Мы можем играть и помогать команде побеждать, понимаем это. В паре матчей до этого старались создавать, но знаем, что не так важно, сколько моментов ты генерируешь, нужны голы. И вот у нас есть один и второй», — сказал Кузнецов во втором перерыве о шайбе Нечаса с передач Орлова и Гюнцеля и своем голе.

Евгений добавил: «Просто хочу сказать спасибо болельщикам. Я почти пустил слезу. Знаете, долгое время я имел дело с большими проблемами. И такая поддержка очень важна для меня. Моя жена сегодня здесь, знаю, что дети и родители смотрят. Это все для них».

На вопрос о своей «птичке» россиянин рассмеялся: «Нечасто использую, ведь немного забиваю, обычно это случается раз в пять игр. Постараюсь делать все возможное. Знаете, это феноменально. Проживаю свои лучшие дни, стараюсь идти день за днем, наслаждаюсь этим, стараюсь ухватить все, что возможно».

Фото USA Today Sports

«Давно не испытывал такие чувства»

После победного матча хоккеисты «Каролины» по традиции выстроились в центральном круге и поаплодировали в одном ритме с болельщиками. В финале празднования партнеры поздравили Кузнецова и показали свои версии «птички», отдельно постарались лидеры «Харрикейнз» Джордан Стаал и Брент Бернс. Евгений был признан первой звездой вечера и по этому поводу вернулся на лед.

«Мы плохо сыграли предыдущий матч. Это была очень, очень важная игра, мы уступили сопернику по своему дивизиону. Сегодня была особенная атмосфера. Мы знали, что «Флорида» — серьезная команда, возможно, самый тяжелый соперник в нашей конференции. И мы отдали игре все, что могли», — сказал Кузнецов в интервью на скамейке.

Евгений оценил поддержку арены и команды: «Давно не испытывал такие чувства. Спасибо, ребята, за все, это очень важно. А парни в команде были так дружелюбны, все старались помочь мне. Я просто стараюсь наслаждаться каждым днем и усердно работать».

На вопрос о главном из событий недели россиянин ответил: «Два очка сегодня, очки команды — это главное. Это приоритет для нас, команда превыше всего. Нам не так важно, кто забил и отдал передачу, важно просто добыть победу и готовиться к следующей важной игре».

Позже Кузнецов также вернулся к дебютному голу: «Я хотел отдать пас [Нечасу] на дальнюю штангу. Но услышал, что люди со скамейки кричали: «Бросай! Бросай! Бросай!» Это был хороший пас от Чэти. Знал, что защитник [Оливер Экман-Ларссон] попытается заблокировать бросок, и знал, что сзади никто не подкатится».

«Я понимаю, почему я здесь и почему эта команда [взяла меня]. Не просто для того, чтобы я был забавным парнем и улыбался. От нас требуется играть, набирать очки и забивать, помогать команде. Чувствую, что сегодня тот день, когда было нужно сделать шаг вперед. У меня были три сухие игры, так что это было очень важно. Сегодня получил удовольствие», — резюмировал Евгений.

Теперь «Каролину» ждут три матча на выезде — с «Торонто», «Оттавой» и «Айлендерс». На свою арену «Харрикейнз» вернутся через неделю и примут «Филадельфию», а потом отправятся в Вашингтон. Кузнецов должен встретиться с «Кэпиталз» впервые после обмена в ночь на 23 марта.

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