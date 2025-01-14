«Никогда не верьте ему». Чемпион мира высказался о Тайсоне Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о британском боксере Тайсоне Фьюри (34-1-2, 24 КО), который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры:

«Никогда не верьте тому, что говорит Фьюри. Он может вернуться и провести бой с кем-то. Ты никогда не знаешь наверняка. Но на самом деле Тайсон достаточно сделал в своей карьере. Он действительно легенда, не так ли?

Возможно, я буду разочарован, если бой Фьюри – Джошуа не состоится. Мы хотели увидеть этот поединок несколько лет назад. Если он состоится, то состоится».

sport.ua