Пятнадцати пилотам заменили элементы силовой установки

В пятницу в Сильверстоуне на машинах пятнадцати гонщиков поменяли элементы силовой установки.

Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Юки Цунода, Джордж Расселл, Кими Антонелли, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Оливер Берман, Айзек Хаджар, Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето получили новый двигатель внутреннего сгорания и мотор-генератор MGU-K.

Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Юки Цунода, Джордж Расселл, Кими Антонелли, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Оливер Берман, Айзек Хаджар, Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето получили новую турбину и мотор-генератор MGU-H.

Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Лэнс Стролл и Карлос Сайнс получили новый накопитель энергии. Вдобавок Строллу и Сайнсу поставили новый блок управляющей электроники.

Оскар Пиастри, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Юки Цунода, Лэнс Стролл, Оливер Берман, Айзек Хаджар, Лиам Лоусон Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето получили новую выхлопную систему.

Все замены в рамках разрешённых, поэтому никто из гонщиков не оштрафован.

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