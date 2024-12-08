«Поворотный момент». Уоррен объяснил, из-за чего Фьюри проиграл Усику

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Фрэнк Уоррен, промоутер известного британского боксера Тайсона Фьюри, высказался о поражении своего клиента в первом поединке против украинца Александра Усика:

«8-й раунд… Я подумал, что Усик сломал Тайсону нос. Тайсон потерял спокойствие. Для меня лично это был поворотный момент боя».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua