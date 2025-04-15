Чемпион мира не готов выходить на ринг против Усика. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Дэвид Бенавидес (30–0, 24 КО) не готов подниматься в дивизион к Александру Усику (23–0, 14 КО). Об этом заявил отец американского боксера Хосе:

«Я не понимаю смысла в организация боя Сауля Альвареса и Вильяма Скулла за звание абсолютного чемпиона мира. Кто такой, б**дь, этот Скулл? Чего он добился? Он поднимается на две категории, чтобы побить мексиканца? Да прекратите!

Мы планировали драться с Александром Усиком в супертяжелом весе. Дэвид хотел подняться в дивизион украинца. Но потом мы поняли, что не готовы к этому поединку и решили отказаться от такой идеи.

Но фанаты и организации разрешают такие встречи. Когда один боксер поднимается на две весовые категории. Скулл – Альварес абсолютно проходной бой. Никакой интриги. Не понимаю», – недоволен Хосе Бенавидес.

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