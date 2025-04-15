Барселона. Руне победил неудобного соперника в первом круге, Фернли впервые выиграл матч в основной сетке турнира ATP на грунте

Итоги первого игрового дня на турнире АТР 500 в Барселоне



Барселона, Испания • 14-20 апреля • грунт • €3,050,800

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Джейкоб Фернли (Великобритания, LL) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:1, 7:5

Себастиан Корда (США) – Маттео Арнальди (Италия) 3:6, 6:3, 6:2

Педро Мартинес (Испания) – Брэндон Накашима (США) 7:5, 5:7, 6:4

Андрей Рублев (-, 4) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) 6:1, 6:3

Хольгер Руне (Дания, 6) – Альберт Рамос Виньолас (Испания, WC) 7:5, 6:4

Хамад Меджедович (Сербия, Q) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 7:5, 7:6(6)

• 74-я ракетка мира Джейкоб Фернли проводит свой первый турнир АТР на грунте и одержал дебютную победу на этом покрытии в основной сетке. Во втором круге британский “лаки лузер” станет соперником победителя встречи Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Алекс де Минор (Австралия).

• Хольгер Руне впервые за три встречи победил Альберто Рамоса Виньоласа (проиграл ему дважды на грунте в 2021 году). Во втором круге датский теннисист встретится с победителем поединка Себастиан Баэс (Аргентина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

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