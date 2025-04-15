Оформили 5 шайб. Женская сборная Украины выиграла первый матч на ЧМ

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Женская сборная Украины по хоккею сыграла второй матч на чемпионате мира в Дивизионе 2B в Новой Зеландии.

Украинские хоккеистки обыграли сборную Турции со счетом 5:1, четыре очка набрала Цимиренко, по три пункта у Манчак и Телегиной.

Команда до матчей конкуренток набрала 4 очка и поднялись на второе место. С 6 очками лидирует Австралия, с которой украинки сыграют 17 апреля. Другими соперницами будут Гонконг и Бельгия.

Вчера сборная Украины уступила Новой Зеландии 3:4 в овертайме.

Женский чемпионат мира по хоккею. Дивизион 2B

Турция – Украина 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Шайбы: 02:33 Ведмеденко (Цимиренко, Нестеренко) – 0:1, 11:35 Кириченко (Манчак, Телегина) – 0:2, 40:30 Манчак (Цимиренко, Кириченко) – 0:3, 45:37 Явуз – 1:3, 55:31 Манчак (Цимиренко) – 1:4, 58:40 Телегіна (Цимиренко) – 1:5

Вратари: Канат – Вильгань

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