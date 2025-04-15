Звездный форвард Наполи может остаться в Турции

Звездный форвард "Наполи", который в этом сезоне играет за "Галатасарай" на правах аренды, может остаться в Турции.

Вице-президент стамбульского клуба Ибрагим Хатипоглу хочет сохранить Виктора Осимхена в команде. Он настроен оптимистично относительно такого варианта развития событий, несмотря на слова 26-летнего нигерийца о том, что в ближайшее время он примет окончательное решение о своем будущем.

"Его слова не означают то, что он покинет "Галатасарай". Он сказал, что этот клуб останется в его сердце, даже если он уйдет. Но он не сказал, что уходит. Мы хотим, чтобы он остался с нами", — сказал Хатипоглу.

Как отмечает издание Diario AS, в "Галатасарае" осознают, что им придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Барселоны", "Ювентуса" и нескольких английских топ-клубов в борьбе за подписание Осимхена.

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В этом сезоне Виктор Осимхен забил 29 голов и отдал 6 ассистов в 33 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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