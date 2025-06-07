КМ. Латвия – Азербайджан 0:0. Обзор матча

Состоялся контрольный матч между сборными Латвии и Азербайджана.
Латвия пропускала тур отбора к Чемпионату Мира 2026, поскольку играет в группе из пяти команд. Азербайджан – один из соперников в группе сборной Украины и матчи для команд ещё не начинались.
В первом тайме Латвия нанесла 7 ударов, один из которых пришёлся в створ. Но команды ушли на перерыв без голов.
Во второй части матча доминировал Азербайджан. Пять ударов против двух Латвии и одно попадание в створ.
Команды разошлись мировой.
Контрольный матч. Рига
Латвия – Азербайджан 0:0
Обзор матча