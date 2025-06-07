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Футбол

КМ. Латвия – Азербайджан 0:0. Обзор матча

КМ. Латвия – Азербайджан 0:0. Обзор матча

    • Состоялся контрольный матч между сборными Латвии и Азербайджана.

    Латвия пропускала тур отбора к Чемпионату Мира 2026, поскольку играет в группе из пяти команд. Азербайджан – один из соперников в группе сборной Украины и матчи для команд ещё не начинались.

    В первом тайме Латвия нанесла 7 ударов, один из которых пришёлся в створ. Но команды ушли на перерыв без голов.

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    • Во второй части матча доминировал Азербайджан. Пять ударов против двух Латвии и одно попадание в створ.

    Команды разошлись мировой.

    Контрольный матч. Рига

    Латвия – Азербайджан 0:0

    Обзор матча

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