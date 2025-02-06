Connect with us
Футбол

Микель Артета: В этот день нужно быть очень эффективными, а мы не были такими

Тренер Арсенала прокомментировал вылет из Кубка Английской лиги

Микель Артета: В этот день нужно быть очень эффективными, а мы не были такими

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет из Кубка Английской лиги.

    Испанец заявил, что "Ньюкасл" в матче был эффектнее "Арсенала"

    "В первом тайме у нас был импульс, но мы не воспользовались им. Они забили сразу после этого, и импульс сменился. Нам нужен был гол в начале второго тайма, но мы его не забили, и возможность была упущена.

    Они были более эффективны, чем мы, в штрафных, и в этом разница. В этот день нужно быть очень эффективными, чтобы приблизиться к победе в турнире, а сегодня мы не были такими. Сегодня было тяжело, а завтра будет другой день", – сказал Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Напомним, что "Арсенал" вылетел из Кубка Английской лиги по итогу двух матчей (0:4).

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis