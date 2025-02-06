Ченнай. Овчаренко обыграл восьмого сеяного в своём стартовом матче

Александр Овчаренко вышел во второй круг на “челленджере” в Индии



Ченнай, Индия • 27 января – 2 февраля • хард • $160,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Овчаренко (№311 АТР) в матче первого круга оказался сильнее восьмого сеяного Жомбора Пироша из Венгрии (№214 АТР) – 7:6(4), 6:4.

В первом сете украинец проигрывал со счётом 4:5 и отыграл три сетбола соперника на свой подаче.

Это первая победа для Овчаренко в основной сетке турнира ATP Challenger Tour с ноября. В следующем круге Александр сыграет против “нейтрального” Алексея Захарова.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua