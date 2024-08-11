Кубок Италии. Все новички Серии А вылетают, в том числе и Комо Фабрегаса

Традиция сохраняется

Coppa

Кубок Италии. Первый раунд

“Брешия” (II) – “Венеция” 3:1

Голы: Борелли 14, Ольцер 46, 82 – Идзес 89

В последние годы вылет новичков Серии А уже на первой стадии Кубка от команд из низших дивизионов стал практически традицией. Как минимум два прекращают свой путь в Коппа таким образом. Так получилось и в нынешнем розыгрыше. “Брешия” и “Палермо” в мае играли в плей-офф за выход в Серию А, так что вряд ли намного слабее “Венеции” и “Пармы”. Потому результаты двух первых матчей воскресенья не должны удивлять.

“Венеция” проигрывает четвертый матч Кубка подряд, так что это явно не ее турнир. Она еще и летом сменила тренера, назначив вылетевшего с “Фрозиноне” из Серии А Эусебио Ди Франческо, и он не успел подготовить команду. Вот и получилось поражение в одни ворота.

Начали как раз гости, ударом в стойку Гиткьера. Но уже через полминуты после него Борелли головой замкнул навес Бизоли. В начале второго тайма Бизоли длинным пасом вывел Ольцера на вратаря. А в концовке матча в правой части штрафной Ольцер обошел защитника и мощно пробил. Тогда все стало ясно.

В следующем раунде “Брешия” сыграет в гостях с “Монцей”.

===========

“Парма” – “Палермо” (II) 0:1

Голы: Р. Инсинье 45+2

“Палермо” летом также назначил тренера, вылетевшего из Серии А. Точнее, Алессио Дионизи был уволен из “Сассуоло” до официального вылета. Но явно виноват в нем. А Фабио Пеккья работает в “Парме” уже два года. И в Кубке за это время дважды проходил по две стадии, вылетая лишь от “Интера” и “Фиорентины” в гостях в овертайме или серии пенальти. Но сейчас, как раз перед первым сезоном команды в Серии А после 2020/21, в Коппа провалился. Выводит команду на пик позже?

Здесь также хозяева могли открыть счет. С пенальти на 20-ой минуте. Но Ман пробил слабо, хотя и в угол, и Гомис отбил. А в раздевалку Роберто Инсинье, брат Лоренцо, в розыгрыше углового, пробил почти с нулевого угла – и попал под перекладину.

“Палермо” поедет в гости к “Наполи”.

===========

“Сампдория” (II) – “Комо” 1:1, пен. 4:3

Голы: Иоанну 37 – Кутроне 44

Третий новичок Серии А также вылетел. Причем амбициозный “Комо” с Пепе Рейной, Рафаэлем Вараном, Андреа Белотти, Альберто Морено в стартовом составе, тренером Сеском Фабрегасом. С другой стороны, Сеск – начинающий тренер, создавать команду из “сбитых летчиков” никогда не считалось здоровым. Сам “Комо” в Серии А не был 21 год, в Кубке же сегодня проиграл шестой матч подряд. То есть явно не гранд. А играл он против “Сампдории”, боровшейся в мае в плей-офф за выход в Высший дивизион. С главным тренером Андреа Пирло. В гостях. Так что и здесь вылет, еще и в серии пенальти, не удивляет.

Варан получил травму и покинул поле уже на 23-ей минуте. На 37-ой киприот Николас Иоанну, перешедший летом как раз из “Комо”, забил ему. На 44-ой Патрик Кутроне, еще один “сбитый летчик” (экс-“Милан” и “Фиорентина”), сравнял. Но больше “Комо”, несмотря на победу по владению мячом и ударам в створ ворот, забить не сумел. А в серии пенальти Симоне Верди из той же “эскадрильи” и австриец Браноудер попадали в стойки, Рейна же отбил лишь один удар.

“Сампдорию” в следующем раунде ожидает дерби, то есть “Дженоа”.

===========

“Торино” – “Козенца” (II) 2:0

Голы: Кампорезе 1 (автогол), Д. Сапата 84

Ясно, что командам Серии А тяжело в этом раунде. Четыре уже вылетели, точно известно, что в следующем раунде будет лишь одна очная встреча команд Высшего дивизиона. Что интересно – между командами, прошедшими свои матчи на удивление легко. “Эмполи” разгромил со счетом 4:1. “Торино” также победил без приключений. Хотя ему могли помешать назначение нового тренера – Паоло Ваноли, стартовый состав лишь с одним новичком.

Автогол уже на первой минуте не снял напряжение для “Торо”. Поскольку “Козенца” в матче в целом пробивала по воротам в два раза чаще (14:7), вратарь туринцев Милинкович-Савич чуть не привез в одном эпизоде, а гол Сапаты с “кросса” как раз новичка Че Адамса стал первым ударом в створ ворот гостей в матче. Но он состоялся и принес 2:0.

www.ua-football.com