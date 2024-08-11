Бенфика с Трубиным проиграла стартовый матч сезона. Известны оценки украинца за игру

Очень неуверенное выступление команды

Фото: Бенфіка

В 1-м туре Лиги Португалии "Бенфика" на выезде уступила "Фамаликану". Результат игры – 2:0 в пользу хозяев.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл полный матч. Статистически-аналитические порталы поставили игроку за это выступление посредственные баллы: 6,0 от WhoScored и 6,7 от Sofascore.

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Соперник нанес 5 ударов в створ ворот – 2 из них стали успешными, еще 3 нейтрализовал Анатолий. Кроме этого, Трубин отдал 89% точных передач и выполнил 5 точных лонгболов (из 7-ти).

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