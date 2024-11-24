«Видели, как Тайсон доминировал?» Алгиери назвал победителя Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Вы все видели, как Тайсон доминировал до середины первого боя с Усиком? Если бы не тот удар в девятом раунде – то Тайсон бы победил. Эта ошибка стоила ему победы. Но если вы спросите сейчас меня о победителе реванша, то я назову Усика», – сказал Алгиери.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua