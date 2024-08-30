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Автоспорт

Гран При Италии: Элементы силовых установок

Гран При Италии: Элементы силовых установок

По ходу сезона команды без штрафных санкций могут использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбины, MGU-H и MGU-K, по два накопителя энергии и блока управляющей электроники.

Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест. Если размер штрафа – более 15 позиций, гонщик стартует с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, стартовая позиция зависит от результата квалификации.

Ограничена и замена выхлопных систем (EX) – их можно использовать только восемь за сезон, последующие замены наказываются аналогичным штрафом.

В пятницу в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Монце, но уже сегодня произойдут очередные замены.

Элементы силовых установок перед Гран При Италии

Гонщик Команда Мотор ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
01. М.Ферстаппен Red Bull RBPT 5 4 4 4 2 2 7
11. С.Перес Red Bull RBPT 5 4 4 4 3 3 7
63. Д.Расселл Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
44. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
16. Ш.Леклер Ferrari Ferrari 4 4 4 4 2 2 5
55. К.Сайнс Ferrari Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
81. О.Пиастри McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
04. Л.Норрис McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
18. Л.Стролл Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
14. Ф.Алонсо Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
31. Э.Окон Alpine Renault 4 4 4 4 2 2 6
10. П.Гасли Alpine Renault 5 5 5 5 3 4 6
23. А.Элбон Williams Mercedes 4 4 4 4 3 3 3
43. Ф.Колапинто Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
3. Д.Риккардо RB RBPT 4 4 4 4 2 2 5
22. Ю.Цунода RB RBPT 5 5 5 5 3 3 6
77. В.Боттас Sauber Ferrari 3 3 3 3 3 3 4
24. Г.Чжоу Sauber Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
20. К Магнуссен Haas Ferrari 3 3 3 3 3 3 4
27. Н.Хюлкенберг Haas Ferrari 3 3 3 3 2 2 4

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