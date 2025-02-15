Буэнос-Айрес. Серундоло обыграл вторую ракетку мира Зверева, 18-летний Фонсека впервые сыграет в 1/2 финала в Туре

На турнире ATP 250 в Аргентине состоялись четвертьфинальные матчи



Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт • $688,985

Действующий чемпион: Факундо Диас Акоста (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) – Александр Зверев (Германия, 1) 3:6, 6:3, 6:2

Педро Мартинес (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия, 3) отказ

Ласло Джере (Сербия, Q) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:6(3), 6:3

Жуан Фонсека (Бразилия) – Мариано Навоне (Аргентина) 3:6, 6:4, 7:5

Франсиско Серундоло (№28 ATP) четвёртый раз обыграл соперника из топ-5 рейтинга и одержал самую рейтинговую победу в своей карьере. Отметим, что в прошлом году аргентинец был сильнее представителя Германии на “Мастерсе” в Мадриде. Серундоло сыграет свой 12-й полуфинал на уровне Тура, в том числе девятый на грунтовом покрытии. За свой второй финал на домашнем турнире Франсиско поспорит с Педро Мартинесом (1-1) и попробует взять у него реванш за поражение в прошлом году в Гамбурге.

Жуан Фонсека (№99 ATP) в четвёртый раз в карьере выиграл матч против игрока из топ-50 и проведёт свой дебютный полуфинал на уровне ATP. В решающем сете противостояния с Мариано Навоне 18-летний бразилец отыграл два матчбола. За место в финале Фонсека будет бороться с Ласло Джере, для которого это будет 18-й полуфинал в Туре. Серб пять раз выходил в финал.



Фото: Getty Images.

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