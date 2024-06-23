Выстраданная победа, оставляющая надежду. Шотландия – Венгрия 0:1. Видео гола и обзор матча

Подопечные Росси все же дожали соперника

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Команды завершили выступления в квартете А. "Тартановая армия" пропустила в конце встречи. Отличился Кевин Чобот, который только на 86-й минуте появился на поле.

"Волшебные мадьяры" нанесли 14 ударов, но в половине случаев мяч пролетел мимо ворот. Коллектив Кларка только однажды попал в створ.

Шотландия в начале игры владела мячом 75%. До финального свистка этот показатель снизился до 60%, но на результат это никак не повлияло.

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Смотрите обзор матча 3-го тура группового раунда. Квартет А. Шотландия – Венгрия

Штутгарт. MHPArena

Шотландия – Венгрия 0:1

Голы: Чобот, 90+10

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