Известный промоутер рассказал полную историю организации боя Льюис – Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис и Виталий Кличко

Известный промоутер Том Леффлер рассказал полную историю организации легендарного боя между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко, который состоялся 21 июня 2003 года.

«Виталий Кличко долгое время был обязательным претендентом, и в WBC сказали: «Хорошо, Леннокс, ты можешь провести еще одну добровольную защиту, против Кирка Джонсона». Напомню, мы привезли Виталия, Майк Тайсон должен был драться в со-главном событии, чтобы продавать билеты, а Леннокс был чемпионом в главном событии. Мы сказали Владимиру и Виталию, которые были в Лос-Анджелесе: «Пойдемте на пресс-конференцию».

Леннокс Льюис только что пообщался с представителями СМИ, рассказал им, что Кличко обязательный претендент, и как только вы вышли из машины, Стив Ким, мой друг и журналист, подошел к машине и сказал: «Том, Майк Тайсон отказался от участия в шоу. Ты должен поставить Виталия в со-главное событие шоу с Ленноксом Льюисом». И вдруг я загорелся: «Да, это хорошая идея».

Мы идем туда, даем интервью, и все СМИ хотят поговорить и с братьями Кличко. Владимир – золотой медалист Олимпийских игр… и тогда я спросил у промоутера Гэри Шоу, поставит ли он Виталия на HBO. Гэри не хотел ставить Виталия, он хотел поставить одного из своих бойцов. Но потом у нас сложились хорошие отношения с Тимом Лейвеком из AEG, который управлял Staples Center (арена, где должен был состояться бой – ред.). Они решили поставить Виталия, потому что им нужен был тот, на кого будут идти люди. В Лос-Анджелесе проживало много русскоговорящих людей, и это должно было выглядеть так, что если Виталий выиграет свой бой, а Леннокс Льюис свой – они будут драться друг с другом в качестве обязательной защиты титула. И, конечно же, мы поставили его в со-главное событие. Затем случилось то, что случилось: Кирк Джонсон получил травму и выбыл из боя.

У HBO было чуть больше двух недель до боя, Джонсон получил травму во время спарринга. И они сказали Виталию и Ленноксу: «Если вы хотите драться, то единственный способ спасти это шоу – это если вы, ребята, будете драться друг с другом. Леннокс, если ты не будешь драться с Виталием, то нам придется отложить шоу». Потом в WBC сказали: «Ладно, поскольку Кирк Джонсон получил травму, теперь следующий, с кем ты должен драться, – Виталий Кличко».

Так что мы знали, что так или иначе должны драться с ним, и он согласился на бой с Виталием. Мы сидели в офисе нашего адвоката, обсудили все с Виталием и спросили: «Ты согласен на этот бой?». А он такой: «Я всю жизнь ждал боя за титул чемпиона мира по версии WBC. Я буду драться с Ленноксом Льюисом».

Это был один из самых захватывающих боев в супертяжелом весе, который я видел. Виталий выигрывал бой четыре раунда против двух, но получил большое рассечение. К сожалению, врач остановил бой, а Виталий определенно хотел его продолжить. Начиная тот бой, все знали, каким чемпионом был Леннокс Льюис. Восемьдесят процентов фанатов болели за Леннокса, потому что они не знали, кто такой этот большой украинец. Затем, когда Виталий проявил столько мужества и желания продолжать, он вскочил на канаты, и я готов поклясться, что 80 процентов болельщиков болели за Виталия. Буквально за один вечер он покорил всех этих фанатов. К сожалению, Леннокс так и не вышел на реванш. Вместо этого он отказался от титула. Тогда Виталий фактически стал чемпионом в своем следующем бою, против Корри Сандерса», – сказал Леффлер.

sport.ua