Промоутер назвал главные слабости Ломаченко и Джервонты перед боем

boxingscene. Дэвис и Ломаченко

Промоутер Боб Арум надеется, что в конце года состоится поединок за два титула легкого веса между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом.

Специалист назвал проблемы боксеров перед потенциальным поединком.

«И Джервонта, и Лома хотят этот бой. Возраст? Я не думаю, что возраст Ломаченко сейчас имеет значения. Вопрос в том, в состоянии ли Дэвис ответить Ломе на все его умения в ринге. На его качество. У Джервонты нет таких боксерских скиллов».

«С другой стороны, у Василия и близко нет такой силы в ударе. Поэтому должно быть интересно. Я думаю, это будет конкурентный поединок», – сказал Арум.

Ломаченко владеет титулом IBF, у Дэвис – титулом WBA.

Промоутер Ломаченко: «Василий хочет драться с Джервонтой. Ему интересно»

sport.ua