«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28–4, 25 КО) рассказал о дружеских отношениях с украинским боксером Александром Усиком (23–0, 18 КО):

– Спрошу вас об Усике. У него очень теплое отношение к вам. Вы даже обменивались телефонами. Общаетесь сейчас с ним?

– Да, через наши команды. Я планировал посетить Украину и посмотреть, что там происходит. Я не смог это сделать, потому что команда Усика договорилась на другое время, оно не сошлось с моим расписанием.

В боксе есть соперники, которые не общаются с тобой. Считаю конкурентом. Но есть те, кто сохранил отличные отношения. Мы с Усиком хорошо общаемся. Он классный, – сказал Джошуа.

Британский боксер последний раз выходил на ринг осенью прошлого года – был нокаутирован соотечественником Дюбуа в пятом раунде. В том поединке Джошуа получил травму и продолжает восстанавливаться после повреждения.

sport.ua