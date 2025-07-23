Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Энди Ли, тренер супертяжа Джозефа Паркера, ждет, какое решение примет Александр Усик после победы над Даниелем Дюбуа.

Паркер является обязательным претендентом на титул WBO.

«Посмотрим, что сделает Усик. Он может оставить пояс WBO и тогда Паркер будет драться с другим претендентом, или Усик может драться с Паркером. Он не обязан это делать, потому что наследие Усика такое, что он уже добился всего и может делать то, что он хочет».

«Такие варианты. Мы не можем заставить Усика драться с Паркером, но Паркер – честный претендент на пояс WBO», – сказал Ли.

Ранее сообщалось, что Усик должен выйти в ринг против Паркера или сделать титул вакантным.

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sport.ua