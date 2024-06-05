Ньюи скоро определится, чем займётся в будущем

Эдриан Ньюи окончательно расстанется с Red Bull, своими нынешними работодателями, с которыми сотрудничает уже 18 лет, в начале следующего года, но мир Формулы 1 задаётся вопросом: каким будет следующий этап в карьере знаменитого конструктора гоночных машин?

Примет ли он предложение Ferrari, на что не раз намекала итальянская пресса, или предпочтёт остаться на родине и перейдёт в одну из британских команд? Или действительно сначала возьмёт отпуск и отправится в путешествие по морям-океанам на своей новой 27-метровой парусной яхте, не зря же в неё вложены миллионы фунтов стерлингов? Именно фунтов, потому что её строительство ведёт британская компания Oyster Yachts.

По информации Auto Bild, Ньюи намерен определиться уже достаточно скоро: на следующей неделе вместе с Эдди Джорданом, давним другом и его нынешним менеджером, они намерены детально проанализировать все имеющиеся предложения, после чего будет принято то или иное решение.

Как пишет немецкое издание, к мнению Джордана, а также его супруги Аманды Ньюи обязательно прислушается. В частности, именно благодаря помощи основателя и бывшего руководителя команды Jordan ему удалось добиться досрочного расторжения контракта с Red Bull на весьма благоприятных условиях.

По слухам, Ньюи не получал предложений только от двух команд – от Haas и от Audi. Понятно, что в это число стоит также включить Red Bull и Visa RB. Но наиболее привлекательными выглядят два варианта – это Ferrari и Mercedes.

В первом случае его не устраивает, что придётся много времени проводить в Италии на базе Скудерии в Маранелло. При этом Auto Bild, ссылаясь на свои источники, уверяет, что предложение Mercedes в финансовом плане намного более щедрое, поскольку Ньюи, по сути, предлагаются ещё и акции команды, и он может стать её совладельцем.

Но тут есть другой минус: его тревожит, что Тото Вольфф обладает слишком большой властью, и на атмосферу в команде сильно влияют разного рода политические соображения. Этого Ньюи хватило в Red Bull Racing, где он работал под руководством Кристиана Хорнера.

«Ньюи – не политик, он просто хочет спокойно работать, – напомнил Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Deutschland. – Если в команде нарушена гармония, то у него не будет желания сотрудничать».

Однако на решение может повлиять и неожиданный ход Макса Ферстаппена, если трёхкратный чемпион мира вдруг тоже решит перейти в Mercedes, и тогда это станет очень весомым аргументом в пользу такого варианта.

Хотя нельзя сбрасывать со счетов и Williams, ведь в своё время Ньюи успешно сотрудничал с этой командой, и якобы там ему тоже предлагают войти в состав акционеров.

Прочие варианты представляются намного менее вероятными, хотя все доводы за и против известны только Эдриану Ньюи и Эдди Джордану. К тому же нельзя исключать, что даже если они определятся с выбором, вовсе не факт, что об этом сразу станет известно прессе.

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