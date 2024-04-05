Сарджент не примет участие во второй тренировке

В Williams не успели восстановить машину Логана Сарджента после утренней аварии, подтвердив в социальных сетях, что он не примет участие во второй тренировке.

Американский гонщик был вынужден пропустить прошлую гонку, уступив кокпит Алексу Элбону, разбившему машину во время первой тренировки в Мельбурне, а сегодня в Сузуке сам попал в аварию.

В Сузуке прошёл дождь, на мокрой трассе риск аварии значительно возрастает, возможно, в Williams решили просто переждать, тем более, что запчастей у команды просто нет.

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