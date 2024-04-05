Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1: обзор матча АПЛ

В матче 31 тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль праздновал домашнюю победу над Шеффилд Юнайтед.

«Мерсисайдцы» завоевали три очка и вернулись на первое место в турнирной таблице (70 очков), опережая Арсенал на два балла.

Чемпионат Англии — АПЛ 31 тур, 4 апреля

Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед 3:1 (1:0)

Голлы: 1:0 — 17 Нуньес, 1:1 — 58 Брэдли (авт), 2:1 — 76 Макаллистер, 3:1 — 90 Гакпо

Ранее сообщалось, что руководство Ливерпуля начало переговоры с агентом главного тренера Спортинга Рубена Аморима.

<p Напомним, что в 31 туре АПЛ Челси одержал волевую победу над Манчестер Юнайтед. Вингер "синих" Михаил Мудрик отыграл 71 минуту. Футболист 39 раз прикоснулся к мячу, дважды пробил по воротам (один раз в створ), проиграл 6 единоборств из 8, 1 раз перехватил мяч и совершил 1 удачный обвод.

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