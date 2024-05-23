Хельмут Марко: Перес – наш первый выбор

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что в чемпионской команде рассматривают две кандидатуры в напарники Максу Ферстаппену на 2025 год. Речь идёт о нынешнем напарнике Макса Серхио Пересе и гонщике RB Юки Цуноде.

Хельмут Марко: «Мы ведём переговоры с Серхио, и он остаётся нашим первым выбором. Мы хотим закрыть этот вопрос до летнего перерыва, хотя в остальном мы не оказываем на самих себя никакого прессинга.

Конечно, Юки тоже участвует в переговорах. В его контракте прописано несколько опций, поэтому он может быть с нами связан ещё несколько лет».

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