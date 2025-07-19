Гасли назвал «шумом» слухи о контракте Alpine c Боттасом

Пьер Гасли не считает, что Alpine F1 пойдёт на пользу, если его напарником станет какой-либо опытный гонщик, например, Валттери Боттас. О возможном контракте финна с заводской командой концерна Renault разговоры уже идут, и этого не отрицает ни сам Валттери, ни Тото Вольфф.

В этом сезоне финн выполняет обязанности резервного гонщика Mercedes, но Вольфф признаёт, что интерес Alpine к Боттасу в последнее время растёт.

«Не думаю, что всё идёт именно так, – поделился Гасли с официальным сайтом чемпионата. – Полагаю, по этому поводу сейчас поднялся большой шум. По-моему, я каждый уик-энд демонстрирую, каких результатов можно добиться за рулём нашей машины, и хорошо справляюсь со своей задачей по субботам.

Но это трудно, ведь результаты в середине пелотона очень плотные, а мы находимся в конце этой группы команд. Какой-то шум будет всегда, тем более если вспомнить, что происходило в начале года, но я думаю, что в конечном итоге мы просто должны полностью сосредоточиться на работе.

Сезон будет долгим. Машина у нас не лучшая, обновлений мы не получаем, но мы все должны объединить усилия и заниматься решением текущих задач и стараться добиваться максимально возможных результатов».

Впрочем, Боттас подчеркнул, что все дискуссии о его возможном контракте с Alpine носят лишь предварительный характер.

Источник