Цыганик: Украина запланировала спарринг с топсборной

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Сборная Украины по футболу запланировала товарищеский матч с топовой европейской национальной командой.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

В июне 2024 года у подопечных Сергея Реброва запланировано три спарринга. В частности, 7 июня сборная Украины сыграет гостевой матч против Польши, а 11 июня встретится с командой Молдовы в Кишиневе на стадионе «Зимбра».

В то же время матч с топовой европейской сборной станет первым в хронологическом порядке. Данные игры планируются как подготовка к чемпионату Европы-2024.

Напомним, следующий матч национальная команда сыграет в полуфинале плей-офф квалификации против Боснии и Герцеговины. Игра состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

В другой паре Пути B Израиль сыграет с Исландией. Победители полуфиналов определят обладателя путевки на чемпионат Европы в очном противостоянии. Если «сине-желтые» пройдут боснийцев, то они будут хозяином (номинальным) в решающем поединке.

Евро-2024 состоится в Германии и начнется 14 июня. Финал запланирован на 14 июля.

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