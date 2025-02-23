Доха. Дрэйпер уступил в финальном матче и установит личный рекорд в рейтинге

Джек Дрэйпер не смог выиграть титул на турнире ATP 500 в Катаре



Доха, Катар • 17-22 февраля • хард • $3,035,960

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Джек Дрэйпер (Великобритания, 8) – Андрей Рублев (-, 5) 5:7, 7:5, 1:6

Британский теннисист проиграл четвёртый из четырёх сыгранных матчей против Рублёва в Туре.

Сегодня Дрэйпер провёл пятый решающий матч в карьере, в котором потерпел третье поражение. Отметим, что британец победил в своих двух предыдущих финалах: в прошлом году он стал чемпионом на турнирах ATP 250 в Штутгарте и ATP 500 в Вене.

По итогам соревнования в Дохе Джек Дрэйпер обновит свой персональный рекорд в рейтинге, поднявшись на 12-е место.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua