Киев-Баскет продлил контракт с Клевзуником

Защитник в прошедшем сезоне вошел в состав второй символической сборной Суперлиги

Киев-Баскет продлил контракт с 24-летним защитником Денисом Клевзуником.

Денис в прошедшем сезоне Суперлиги провел 36 матчей. В среднем защитник набирал 14,7 очка (пятый в Суперлиге по очкам), совершал 7,1 подбора, 1,3 передачи, 1 перехват в среднем за игру, и показал РЭ 15,3 (седьмой в Суперлиге). Клевзуник вошел во вторую символическую сборную Суперлиги-2024/25.

Ранее Киев-Баскет продлил контракт с разыгрывающим Егором Сушкиным. Также киевляне подписали Михаила Бублика из Кривбасса.

Киев-Баскет в завершившемся сезоне вышел в финал плей-офф. Команда Дмитрия Забирченко в напряженной серии из трех матчей уступила Днепру.

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