Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги

Instagram. Усик (по центру) и Аллен (справа)

Британский супертяж Дэвид Аллен часто помогает топовым боксерам готовиться к боям и выступает спарринг-партнером в тренировочных лагерях.

Аллен спарринговал с Владимиром Кличко и Александром Усиком.

«Больше всего я заработал за спарринги с Кличко. При этом я соврал про мой рост и вес, чтобы попасть в его лагерь. Кличко был максимальным профессионалом. У него было 10 спарринг-партнеров, каждый получил по 1500 фунтов за неделю».

«Всего он потратил 100 тысяч только на спарринги. Меня все устроило».

«Усик платил не хуже. Я получил 2 тысячи фунтов почти за две недели работы. Были у меня спарринги и с Джошуа, и с Фьюри», – сказал Аллен.

33-летний боксер провел в профи 33 боя, одержал 24 победы, потерпел 7 поражений и дважды свел поединок к ничьей.

sport.ua