«Щас буду п###и получать від Лопушанського». На запис пресконференції в Дніпрі потрапив цікавий діалог

«Дніпро» став другим фіналістом Суперліги, обігравши «Черкаські Мавпи» в третьому матчі півфінальної серії. У вирішальному протистоянні дніпряни зійдуться з «Рівним».

На відеозапис післяматчевої пресконференції потрапив діалог між головним тренером «Дніпра» Володимиром Ковалем та пресаташе клубу, а разом з тим і коментатором третього матчу серії Максимом Кошелевим.

Кошелев: «Зараз буду п###и получать від Лопушанського» (В'ячеслав Лопушанський – директор департаменту інформаційних технологій та маркетингу ФБУ, який був присутній на матчі в Дніпрі – прим. Tribuna.com)

Коваль: «Да, да, да, он мне уже сказал»

Кошелев: «За шо?»

Коваль: «Кислый борщ тебе в стаканчик»

Кошелев: «А, і все? Тю, б###ь»

Коваль: «Типа, что ты, как комментатор, не должен туда лезть»

Кошелев: «Потрібен якийсь кодекс, якого нема»

Фразу «кислий борщ тобі в стаканчик» коментатор зустрічі сказав на останніх її секундах. Це відома фраза коментаторів WWE Бєлкіна та Новака, а також відсилка до протистояння Андрія Агафонова з Володимиром Конєвим (останній показав жест приготування їжі під час матчу регулярного чемпіонату, після чого Агафонов прийшов на пресконференцію з тарілкою борщу).

Фото, відео: ФБУ

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