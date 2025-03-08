Украинец Хегай перевесил соперника накануне поединка в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Хегай – Гонсалес

В ночь на 9 марта состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Rank и платформы ProBox TV. Шоу пройдет на арене «Thunder Studios» в Лонг-Бич (США).

Украинский боксер Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО) проведет бой в лимите полулегкого веса (до 57,2 кг) – его соперником станет американец Джоэт Гонсалес (26–4, 15 КО).

Накануне противостояния состоялась традиционная церемония взвешивания, где Хегай оказался немного тяжелее, чем его соперник:

Арнольд Хегай – 57,8 кг

Джоэт Гонсалес – 57,6 кг

Последний раз украинский боксер выходил на ринг в августе прошлого года, когда остановил колумбийца Бельмара Пресиадо (RTD 9).

sport.ua