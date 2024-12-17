Монтойя: Все скажут, что Магнуссен опасен

Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя всегда пилотировал весьма ярко, но и он считает Кевина Магнуссена агрессивным гонщиком.

Хуан-Пабло Монтойя: «Гонщикам порой кажется, что в FIA не оказывают им должного уважения, и я понимаю причину, ведь получать штраф всегда неприятно, а меня частенько штрафовали. Но если вы допустили ошибку, последует наказание.

Я ничего не имею против Магнуссена, но спросите любого гонщика, и все скажут, что Кевин слишком агрессивен. Это действительно так, он опасен и может выбить вас с трассы, но если Магнуссен сделает это сегодня, он будет оштрафован.

Правила очень просты. Если вы с кем-то бок о бок едете на апексе, вам нужно найти решение, предоставить место, нужно что-то делать, а люди этого не делают. И прежде в Формуле 1 это сходило с рук. Но ведь большую часть правил написали гонщики, не так ли? Многие правила исходят от GPDA. Но если вы принимали решение о правилах, то чем вы недовольны?»

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