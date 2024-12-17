Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

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21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится титульный поединок в супертяжелом весе. Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO украинец Александр Усик будет защищать пояса в бою против бывшего объединенного чемпиона мира Тайсона Фьюри. Реванш, которого не то, чтобы ждали, но который необходимо было сделать.

Изменится ли что-нибудь в ответной встрече? Кто фаворит и для чего они встречаются еще раз – рассказываем сегодня.

Усик побил Фьюри, но выходит на реванш. Против него будет даже организатор турнира

Первый поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри был гигантским. Сложно вспомнить что-то большее в супертяжелом весе за последние много лет. Настолько много, что подсчет идет более, чем на двадцать.

Мир дождался противостояния, а затем получил искреннее удовольствие от происходящего в ринге. Поединок действительно сложился. В нем была эмоция, был качественный бокс, нокдаун и завершение, которое обговаривали.

При этом была и справедливость. Двадцать пять лет назад со справедливостью сложилось не сразу – Леннокс Льюис сначала получил ничью в полностью выигранном противостоянии с Холифилдом. И только в реванше одержал победу.

Сказать, чтобы второе противостояние прямо напрашивалось, нельзя. Тайсон и его команда пытались и пытаются объяснить всему миру, что все было очень близко. Говорят, что, если бы не нокдаун, Усик проиграл бы. А Фрэнк Уоррен вообще недавно сказал, что и нокдаун считать было не нужно.

Однако, на самом деле, после того боя не было ни одного человека, который хотел бы видеть второй поединок в обязательном порядке. Все потому, что Александр все доказал. Он победил британского тогда еще чемпиона, забрал его титулы и завоевал статус абсолюта. Фьюри показал отличный поединок, но не справился. Так бывает.

Однако реванш интересовал часть фанатов-организаторов, которые имели и имеют огромные деньги. Турки Аль аш-Шейх хотел победы Тайсона Фьюри – это очевидно всем. Это не просто очевидно, он говорил это прямым текстом. Ему предстоял поединок против Энтони Джошуа за абсолютное чемпионство, но всему помешал Усик.

Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри

Конечно, команда Фьюри только подключилась к раскрутке и воспользовалась правом на реванш, прописанным в контракте. Тайсону, конечно же, нужен этот поединок. Все просто. Это большие деньги. Это шанс все-таки победить и забрать титулы, пусть и не все. И главное – это все еще шанс сделать поединок против Энтони Джошуа, который годами не может быть организован.

У Усика было два варианта – идти на пенсию или соглашаться на реванш. Фактически, никто не знает, как был прописан контракт, так что, возможно, вариантов и не было, а Александр просто был обязан драться во второй раз. А возможно, и нет – потому что сам украинский чемпион говорит, что хочет продолжать выступать, и такой вариант для него интересен.

Для реванша Усик даже отказался от одного из титулов. После первого боя IBF заявила, что теперь абсолютный чемпион должен встретиться с обязательным претендентом. Им в тот момент был британец Даниэль Дюбуа.

Усик выбирал между молодым соперником, которого он уже нокаутировал, который набрал после этого ход, но принесет меньше денег. И реваншем против не менее, а то и более опасного визави, который принесет больше средств, и условия контракта на бой с которым можно будет официально закрыть.

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Выбор очевиден для боксера, который планирует продолжать свои выступления и защищать пояса. Усик отказался от пояса, который фактически между собой разыграли Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа. Первый стал чемпионом, нокаутировав второго еще до середины поединка.

Теперь Усику будет противостоять и соперник, и желание организаторов устроить мегафайт между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, Даниэлем Дюбуа или Владимиром Кличко. Украинец появился в этом списке из-за слухов, но Турки Аль аш-Шейх вцепился в него крепко и уже несколько раз заявил, что будет делать все, чтобы добиться шанса для Кличко.

А еще Турки прямо говорит, что желает победы британца. На одном из промо Аль аш-Шейх прямо говорит украинцу, что «они готовы» и говорит, что Усик ломает его планы, потому что он хочет трилогию. Что тут еще добавить?

Кто победит?

Букмекеры на этот раз однозначны – фаворитом является Александр Усик. Перед первой встречей ставили сначала коэффициенты в пользу Фьюри, потом выравнивали, и ближе к бою Александр стал фаворитом.

На этот раз все очевидно. На Александра Усика можно поставить за 1.62, на Тайсона Фьюри – за 2.35.

Усик еще и является фаворитом по причине победы в первом поединке. Если он победил один раз, то может сделать это еще раз – все логично. Однако перед реваншем много вопросов.

Есть они к Фьюри. Будет ли он что-либо менять? К примеру, набирать или сбрасывать вес. Второе – вряд ли. Тайсон, в общем-то, не часто худеет, да и это нелогично. Он выглядел достаточно активным с предыдущим весом, а сбросить еще – значит потерять еще в выносливости.

А вот набрать может. Чтобы попытаться сделать то, о чем говорят все вокруг – пойти вперед с тяжелыми ударами и задавить чемпиона.

Есть они к организаторам. Трудно сказать, когда на турнирах в Эр-Рияде были по-настоящему скандальные решения судей. Но в первой встрече Усик победил лишь разделенным решением судей – один из боковых при нокдауне все равно присудил победу Фьюри. Где гарантия, что со всем, что было сказано ранее об отношении Турки, Тайсону не отдадут победу в равном бою?

Есть и к Усику. Может ли он стать лучше? Или сохранить тот же уровень бокса при новом плане. И сможет ли подстроиться к сопернику, который, возможно, наберет еще больше веса и начнет смешивать бокс с откровенной дракой.

Очень интересно.

1.68

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2.41

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