Connect with us
Футбол

АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча

АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча

    • "Горожане" забили единственный мяч до перерыва и за все 90 минут лишь дважды попали в створ. У "волков" с острыми моментами ситуация была еще хуже. "Небесно-голубые" держали игру под контролем (владение 64%) и сделали почти вдвое больше передач (662-369), но в любой момент могли потерять шаткое преимущество.

    Подопечные Гвардиолы поднялись на третью позицию (64 пункта) и 10 мая поедут к "Саутгемптону". Гости остались 13-ми (41 балл) и в следующую субботу будут принимать "Брайтон".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • АПЛ. 35 тур

    Стадион: Этихад (Манчестер)

    "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 1:0

    Гол: Де Брюйне, 35

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis