Лейкерс с Лэнем проиграли Миннесоте, Орландо и Милуоки одержали первые победы в плей-офф НБА

Тимбервулвз вышли вперед в своей серии – 2:1
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись три матча стадии 1/8 финала плей-офф.
Лейкерс на выезде проиграли Миннесоте — 104:116. Украинский центровой Лос-Анджелеса Алексей Лэнь провел на площадке около одной минуты, и не отметился активными действиями.
Орландо Мэджик — Бостон Селтикс — 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)
Счет в серии — 1:2
Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс — 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)
Счет в серии — 1:2
Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс — 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20)
Счет в серии — 2:1