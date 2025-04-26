Лейкерс с Лэнем проиграли Миннесоте, Орландо и Милуоки одержали первые победы в плей-офф НБА

Тимбервулвз вышли вперед в своей серии – 2:1

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись три матча стадии 1/8 финала плей-офф.

Лейкерс на выезде проиграли Миннесоте — 104:116. Украинский центровой Лос-Анджелеса Алексей Лэнь провел на площадке около одной минуты, и не отметился активными действиями.

Орландо Мэджик — Бостон Селтикс — 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)

Счет в серии — 1:2

Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс — 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)

Счет в серии — 1:2

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс — 116:104 (32:26, ​​22:32, 32:26, ​​30:20)

Счет в серии — 2:1

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