McLaren Racing уходит из Формулы E

По итогам стратегического анализа своей гоночной программы в McLaren Racing принято решение отказаться от дальнейшего участия в Формуле E после завершения текущего сезона.

Как подчёркивается в пресс-релизе, посвящённом этому решению, участие в чемпионате мира по гонкам на электромобилях было важной частью программы McLaren Racing, и британская команда продолжит бороться до последней гонки сезона 2024/2025 гг.

«Мы уверены, что эта серия останется неотъемлемой частью мирового автоспортивного многообразия», – говорится в заявлении, распространённом пресс-службой британской команды. Далее идёт речь о том, что решение об уходе из Формулы E позволит McLaren полностью сосредоточиться на всех остальных областях своей гоночной программы:

«McLaren Racing будет единственной командой, которая начиная с 2027 будет выступать в Формуле 1, IndyCar и чемпионате мира по гонкам на выносливость».

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы невероятно гордимся тем, чего достигли в Формуле E, но настал момент для исследования других возможностей, которые в большей степени соответствуют направлению нашего стратегического развития – в том числе приходу в 2027 году в WEC.

Сейчас мы полностью сосредоточены на том, чтобы подготовить нашу замечательную команду к будущим успехам, при этом подбирая для неё нового владельца.

Команда уверенно начала этот год, и мы намерены завершить сезон на высокой ноте. Я бы хотел поблагодарить нашу команду, Формулу E, наших партнёров и болельщиков за их постоянную поддержку».

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