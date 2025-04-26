Эмма Радукану – о поражении от Марты Костюк в Мадриде: “В сегодняшнем матче, мне было очень тяжело двигаться”

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свое поражение от украинки Марты Костюк во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде



“Я считаю, что для меня это положительный момент, что я сыграла в Мадриде два матча на открытых грунтовых кортах. Я бы сказала, что я вижу, что пока не чувствую себя на грунте уверенно, но это аспект, над которым я могу и должна работать.

Это лишь мой второй полноценный грунтовый сезон и первый за последние три года. Поэтому сейчас я просто стараюсь дать себе возможность сыграть как можно больше розыгрышей на этом покрытии и провести как можно больше времени на тренировках.

В сегодняшнем матче, мне было очень тяжело двигаться. Я чувствовала, что постоянно скользила, и мне требовалось слишком много времени, чтобы выбраться из углов после кроссов и после подачи. Честно говоря, я пока не знаю, как это улучшить, так что мне придётся вернуться к работе над этим на следующей неделе”, – поделилась своими впечатлениями Радукану.



btu.org.ua