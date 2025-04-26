Плей-офф НХЛ. Победа Монреаля, два овертайма Нью-Джерси, 7 шайб Эдмонтона

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В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф. Сегодня три команды могли сделать счет 3:0 в своих сериях, однако никому это не удалось.

Монреаль на своем льду обыграл Вашингтон с результатом 6:3 и добыл первую победу в противостоянии. Канадиенс при счете 3:3 оформили три шайбы в заключительном периоде.

Впервые в нынешнем плей-офф матч перешел во второй овертайм, а Нью-Джериси обыграл Каролину 3:2. Решающую шайбу оформил защитник Симон Немец.

Эдмонтон после двух поражений от Лос-Анджелеса на выезде сумел победить на своем льду. Ойлерз выиграли 7:4, а Коннор Макдэвид набрал три пункта.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Монреаль – Вашингтон 6:3

Вашингтон ведет в серии 2:1

Нью-Джерси – Каролина 3:2 во втором овертайме

Каролина ведет в серии 2:1

Эдмонтон – Лос-Анджелес 7:4

Лос-Анджелес ведет в серии 2:1

sport.ua