С легенды НБА Дуайта Ховарда сняты обвинения в сексуальном насилии

Чемпион НБА-2020 обвинялся в сексуальном насилии по отношению к мужчине

С легендарного баскетболиста НБА Дуайта Ховарда сняты обвинения в сексуальном насилии по отношению к мужчине.

Сообщается, что Стивен Гарпер, который подал в суд на Ховарда с обвинениями в сексуальном насилии отказался от претензий в сторону баскетболиста.

Гаспер обвинял Ховарда в сексуальном насилии и причиненных побоях, которые произошли в июле 2021 года. Сам Дуайт ранее неоднократно уходил от ответа на вопрос о своей сексуальной ориентации, но в случае со Стивеном Гарпером отмечал, что все происходило «по взаимному согласию».

Ховард — чемпион НБА 2019/20 в составе Лос-Анджелес Лейкерс. Он восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, а также неоднократно выбирался в сборную всех звезд лиги. В период 2009-11 годов центровой признавался лучшим оборонительным игроком НБА.

Помимо Лейкерс, в течение карьеры Ховард также играл за Орландо Мэджик, Хьюстон Рокетс, Атланту Хокс, Шарлотт Хорнетс, Вашингтон Уизардс и Филадельфию 76-ерс. В составе сборной США он выиграл золото Олимпийских игр-2008.

До 2022 года Ховард выступал в НБА, а последним его клубом был Тайвань Мустангс из чемпионата Тайваня.

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