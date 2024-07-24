Йожеф Сабо: Под уровень бывших форвардов Динамо Ванат не подходит никак

Повторный поединок с Партизаном должен стать формальностью

Фото: ФК Динамо Київ

Один из легендарных игроков киевского "Динамо" и сборной СССР 60-70-х годов Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал о своих впечатлениях от победы динамовцев во вчерашнем матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном" – 6:2.

– Я так и не понял, что это вчера за команда была – "Партизан"? Для меня "Партизан" – это клуб, который когда-то был чемпионом, и еще в середине семидесятых участвовал в играх с нашим "Динамо". А сейчас вышли и ничего не показали. Даже не знаю, где они подобрали тех игроков и что с ними. Это как раз тот случай, когда начинаешь задумываться: то ли сербы были очень слабы, то ли наши футболисты сильны? (улыбается). "Партизан" был очень слаб, особенно во втором тайме, когда выпускали темнокожих легионеров. И откуда они? Боже мой, где этот клуб находит таких? Наши ребята – молодцы! Правда, слишком много недостатка в передачах. Передают на 5-6, максимум 10 метров – и все. Я не помню даже, были ли длинные передачи с одного фланга на другой, где-то на 40 или 50 метров. Не было. Все преимущественно короткий и короткий пас. И это при том, что в команду пришел Пихаленок, который в "Днепре-1" играл в такой футбол.

– Как, кстати, оцениваете его дебют в составе "Динамо"?

– Он молодец. Пихаленок сыграл нормально – он хорошо видит поле, еще и голом отличился. Во втором тайме, который он отыграл в этом матче, у него была очень хорошая передача вперед на выходящего один на один с вратарем Ваната. Но… Ванат… Я не могу пока сказать, что это классный нападающий уровня киевского "Динамо". Если сравнивать, какие раньше были в клубе форварды, то Ванат не подходит никак. Но если на эту позицию у Александра Шовковского больше никого нет, то ничего не поделаешь – вот он и вынужден его ставить. Приходится надеяться только на то, что Ванат еще молод и со временем прибавит в футбольном плане. К сожалению, у него нет такого, чтобы он на скорости с мячом рванул вперед, мастерски обыграл нескольких оппонентов и забил. Удар у него есть, но куда-нибудь туда, на трибуну.

– После 6:2 шансы на проход в следующий раунд у "Динамо" достаточно большие, не правда ли?

– Да. Молодцы наши ребята: шесть мячей забили и еще столько же могли. Но относительно ответного матча думаю вот о чем: когда динамовцы будут играть в Белграде (а матч, как известно, будет проходить без зрителей), я боюсь, чтобы партнеры путина не прорвались на стадион и не совершили противоправных действий. Даже не знаю, что там может быть. Следует учитывать, что мы едем в страну, которая дружит с кремлевским диктатором.

– Если команде Александра Шовковского удастся одолеть по сумме двух матчей "Партизан", то ее соперником в следующем раунде будет шотландский "Глазго Рейнджерс". Что скажете о такой перспективе?

– Охо-хо-хо…. "Глазго Рейнджерс" – хорошая команда, играющая в жесткий и силовой футбол. В Глазго будет очень тяжело, ведь там большая зрительская поддержка. Шотландцы дома так играют, что "высекают" все! Футбол в этой стране таков, что ее футболисты идут "один в один" и сносят! Но ничего – посмотрим, какие мужики у нас сейчас. "Глазго Рейнджерс" как раз и станет своеобразной лакмусовой бумажкой, которая позволит определить, на что именно способна киевская команда.

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