Дончич віддав 20-метрову передачу на аллей-уп. М’яч перелетів увесь майданчик і ефектно зайшов у кошик

20 березня «Даллас» зустрічався з «Сан-Антоніо» на арені команди Грегга Поповича. Техаське дербі не обділило фанів видовищем, гра звершилася з рахунком 113:107 на користь блакитно-білої банди.
Фото: SportsGrid
20 березня «Даллас» зустрічався з «Сан-Антоніо» на арені команди Грегга Поповича. Техаське дербі не обділило фанів видовищем, гра звершилася з рахунком 113:107 на користь блакитно-білої банди.
Фото: SportsGrid
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