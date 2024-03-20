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Баскетбол

Дончич віддав 20-метрову передачу на аллей-уп. М’яч перелетів увесь майданчик і ефектно зайшов у кошик

20 березня «Даллас» зустрічався з «Сан-Антоніо» на арені команди Грегга Поповича. Техаське дербі не обділило фанів видовищем, гра звершилася з рахунком 113:107 на користь блакитно-білої банди.

Фото: SportsGrid

ua.tribuna.com

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